В 1 сезоне 6 серии сериала «Город пингвинов» случайные прохожие помогают Бугенвилям, которые чуть не стали жертвами хулиганов. По дороге домой миссис Курдонер встречает неожиданного гостя. Детеныши семейства Уиллбороу получают важный жизненный урок.
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