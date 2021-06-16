Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Город пингвинов Сезоны Сезон 1 Серия 6

Город пингвинов 2021 6 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 16 июня 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 16 июня 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 16 июня 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 16 июня 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 16 июня 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 16 июня 2021
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 16 июня 2021
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 16 июня 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Город пингвинов» случайные прохожие помогают Бугенвилям, которые чуть не стали жертвами хулиганов. По дороге домой миссис Курдонер встречает неожиданного гостя. Детеныши семейства Уиллбороу получают важный жизненный урок.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Маленький воин
Маленький воин 2 комментария
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Приложение киноафиши