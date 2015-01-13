Супер крутое музыкальное взрывное шоу Джонни Карате
Сезон 7 / Серия 1017 февраля 2015
Двое похорон
Сезон 7 / Серия 1117 февраля 2015
Последнее путешествие. Часть первая
Сезон 7 / Серия 1224 февраля 2015
Последнее путешествие. Часть вторая
Сезон 7 / Серия 1324 февраля 2015
О чем cерия
В 7 сезоне 6 серии сериала «Парки и зоны отдыха» Лесли с друзьями объединяются как в старые добрые времена, чтобы спасти любимое кафе Джей Джея от закрытия. А Донна с Томом отправляются в Беверли-Хиллз на традиционный день «Побалуй себя».
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