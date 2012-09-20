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Киноафиша Сериалы Парки и зоны отдыха Сезоны Сезон 5 Серия 19

Парки и зоны отдыха 2009 - 2020 19 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Парки и зоны отдыха»
Миссис Ноуп едет в Вашингтон
Сезон 5 / Серия 1 20 сентября 2012
Налог на газировку
Сезон 5 / Серия 2 27 сентября 2012
Как законопроект становится законом
Сезон 5 / Серия 3 4 октября 2012
Половое воспитание
Сезон 5 / Серия 4 18 октября 2012
Сюрприз на Хэллоуин
Сезон 5 / Серия 5 25 октября 2012
Родители Бена
Сезон 5 / Серия 6 8 ноября 2012
Лесли против Эйприл
Сезон 5 / Серия 7 15 ноября 2012
Жители Пауни
Сезон 5 / Серия 8 29 ноября 2012
Рон и Диана
Сезон 5 / Серия 9 6 декабря 2012
Две партии
Сезон 5 / Серия 10 17 января 2013
Женщина в мусоре
Сезон 5 / Серия 11 24 января 2013
Решение Энн
Сезон 5 / Серия 12 7 февраля 2013
Экстренное реагирование
Сезон 5 / Серия 13 14 февраля 2013
Лесли и Бен
Сезон 5 / Серия 14 21 февраля 2013
Корреспондентский обед
Сезон 5 / Серия 15 21 февраля 2013
Спасение
Сезон 5 / Серия 16 14 марта 2013
Партридж
Сезон 5 / Серия 17 4 апреля 2013
Контроль над животными
Сезон 5 / Серия 18 11 апреля 2013
Вторая статья
Сезон 5 / Серия 19 18 апреля 2013
Пенсия Джерри
Сезон 5 / Серия 20 18 апреля 2013
Масштаб голосования
Сезон 5 / Серия 21 25 апреля 2013
Теперь вам лучше?
Сезон 5 / Серия 22 2 мая 2013
О чем cерия

В 5 сезоне 19 серии сериала «Парки и зоны отдыха» Эйприл начинает возглавлять комитет по контролю животных и теперь Крис заставляет ее, а заодно и Рона пройти его курсы менеджмента. А Энн и Бен соревнуются на аукционе за идеальный подарок Лесли.

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