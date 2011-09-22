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Киноафиша Сериалы Парки и зоны отдыха Сезоны Сезон 4 Серия 16

Парки и зоны отдыха 2009 - 2020 16 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Парки и зоны отдыха»
Я Лесли Ноуп
Сезон 4 / Серия 1 22 сентября 2011
Рон и все Тэмми
Сезон 4 / Серия 2 29 сентября 2011
Родилась и выросла
Сезон 4 / Серия 3 6 октября 2011
Рейнджеры Пауни
Сезон 4 / Серия 4 13 октября 2011
Встречи и поздравления
Сезон 4 / Серия 5 27 октября 2011
Конец света
Сезон 4 / Серия 6 3 ноября 2011
Договор
Сезон 4 / Серия 7 10 ноября 2011
Самый маленький парк
Сезон 4 / Серия 8 17 ноября 2011
Суд над Лесли Ноуп
Сезон 4 / Серия 9 1 декабря 2011
Гражданка Ноуп
Сезон 4 / Серия 10 8 декабря 2011
Возвращение малышки
Сезон 4 / Серия 11 12 января 2012
Рекламная кампания
Сезон 4 / Серия 12 19 января 2012
Боулинг за голоса
Сезон 4 / Серия 13 26 января 2012
Операция «Энн»
Сезон 4 / Серия 14 2 февраля 2012
Возвращение Дэйва
Сезон 4 / Серия 15 16 февраля 2012
Сладкие шестнадцать
Сезон 4 / Серия 16 23 февраля 2012
Встряска кампании
Сезон 4 / Серия 17 1 марта 2012
Счастливчик
Сезон 4 / Серия 18 8 марта 2012
Боевые патроны
Сезон 4 / Серия 19 19 апреля 2012
Дебаты
Сезон 4 / Серия 20 26 апреля 2012
Автобусный тур
Сезон 4 / Серия 21 3 мая 2012
Выиграй, проиграй или ничья
Сезон 4 / Серия 22 10 мая 2012
О чем cерия

В 4 сезоне 16 серии сериала «Парки и зоны отдыха» из-за занятости на выборах Рон пытается заставить Лесли уйти в отпуск, так как ее работа в департаменте парков страдает. Сама Ноуп берет на себя еще и вечеринку-сюрприз в честь дня рождения Джерри.

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