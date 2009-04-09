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Киноафиша Сериалы Парки и зоны отдыха Сезоны Сезон 1 Серия 6

Парки и зоны отдыха 2009 - 2020 6 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Парки и зоны отдыха»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 9 апреля 2009
Опрос
Сезон 1 / Серия 2 16 апреля 2009
Репортёр
Сезон 1 / Серия 3 23 апреля 2009
Клуб мальчиков
Сезон 1 / Серия 4 30 апреля 2009
Банкет
Сезон 1 / Серия 5 7 мая 2009
Рок шоу
Сезон 1 / Серия 6 14 мая 2009
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Парки и зоны отдыха» Энн сильно злится, когда узнает, что Энди специально откладывал снятие гипса. Мама Лесли хитростью устраивает дочери свидание с престарелым мужчиной. В итоге все герои собираются на концерте Энди.

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