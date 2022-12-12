Во 2 сезоне сериала «Парижская полиция 1900» события разворачиваются в 1900 году, когда Париж сталкивается с народными волнениями. Это история о беспощадном убийстве, которое оказывается ключом к разгадке масштабных политических заговоров. Напомним, в предыдущем сезоне измученный годами рабства и уставший от дела Бергера, Фьерси отмежевался от Пюибаро. Маман Герен выясняет последние подробности произошедших в городе беспорядков. Префект Лепин получает неожиданную помощь от анархистов. Жуэн намерен выяснить всю правду о Сабране, рискуя при этом потерять Жанну. Мэг задумывается о будущем. В новом сезоне герои продолжат свой путь.