Парижская полиция 1900 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Парижская полиция 1900
Парижская полиция 1900 Сезон 2

Paris Police 1900 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Парижская полиция 1900»

Во 2 сезоне сериала «Парижская полиция 1900» события разворачиваются в 1900 году, когда Париж сталкивается с народными волнениями. Это история о беспощадном убийстве, которое оказывается ключом к разгадке масштабных политических заговоров. Напомним, в предыдущем сезоне измученный годами рабства и уставший от дела Бергера, Фьерси отмежевался от Пюибаро. Маман Герен выясняет последние подробности произошедших в городе беспорядков. Префект Лепин получает неожиданную помощь от анархистов. Жуэн намерен выяснить всю правду о Сабране, рискуя при этом потерять Жанну. Мэг задумывается о будущем. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Рейтинг сериала

0.0
7 IMDb
Список серий сериала Парижская полиция 1900
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Épisode 1
Сезон 2 Серия 1
12 декабря 2022
Серия 2 Épisode 2
Сезон 2 Серия 2
12 декабря 2022
Серия 3 Épisode 3
Сезон 2 Серия 3
19 декабря 2022
Серия 4 Épisode 4
Сезон 2 Серия 4
19 декабря 2022
Épisode 5
Сезон 2 Серия 5
26 декабря 2022
Épisode 6
Сезон 2 Серия 6
26 декабря 2022
