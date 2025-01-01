Меню
Парижская полиция 1900, список сезонов

Paris Police 1900 18+
Год выпуска 2021
Страна Франция
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Canal+

Рейтинг сериала

0.0
7 IMDb
Список сезонов сериала «Парижская полиция 1900»
Парижская полиция 1900 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 8 февраля 2021 - 1 марта 2021
 
Парижская полиция 1900 - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 12 декабря 2022 - 26 декабря 2022
 
