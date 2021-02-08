В 1 сезоне сериала «Парижская полиция 1900» события разворачиваются в столице Франции в конце 1899 года. Президент Феликс Фор скончался в объятиях своей любовницы Маргариты Штайнхайль, известной как Мэг. В стране начинаются беспорядки, и префект Лепин берет ситуацию под контроль. Куртизанка Мэг, которая стала шпионкой с подачи Пюибаро, начальника полиции и недруга префекта, попадает к Геренам. Инспектор Джоуин питает симпатию к Жанне, молодому юристу. Она не имеет возможности практиковать, но работает с Вайдманом в еврейском квартале. Жанна оказывает содействие Джоуину в деле Бергера.