Парижская полиция 1900 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Парижская полиция 1900
Киноафиша Сериалы Парижская полиция 1900 Сезоны Сезон 1

Paris Police 1900 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Парижская полиция 1900»

В 1 сезоне сериала «Парижская полиция 1900» события разворачиваются в столице Франции в конце 1899 года. Президент Феликс Фор скончался в объятиях своей любовницы Маргариты Штайнхайль, известной как Мэг. В стране начинаются беспорядки, и префект Лепин берет ситуацию под контроль. Куртизанка Мэг, которая стала шпионкой с подачи Пюибаро, начальника полиции и недруга префекта, попадает к Геренам. Инспектор Джоуин питает симпатию к Жанне, молодому юристу. Она не имеет возможности практиковать, но работает с Вайдманом в еврейском квартале. Жанна оказывает содействие Джоуину в деле Бергера.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Список серий сериала Парижская полиция 1900 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Épisode 1
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2021
Серия 2 Épisode 2
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2021
Серия 3 Épisode 3
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2021
Серия 4 Épisode 4
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2021
Серия 5 Épisode 5
Сезон 1 Серия 5
22 февраля 2021
Серия 6 Épisode 6
Сезон 1 Серия 6
22 февраля 2021
Серия 7 Épisode 7
Сезон 1 Серия 7
1 марта 2021
Серия 8 Épisode 8
Сезон 1 Серия 8
1 марта 2021
В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим
