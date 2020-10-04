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Киноафиша Сериалы Пандора Сезоны Сезон 2 Серия 6

Пандора 2019 6 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Пандора»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 4 октября 2020
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 11 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 18 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 25 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 1 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 8 ноября 2020
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 22 ноября 2020
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 29 ноября 2020
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 6 декабря 2020
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 13 декабря 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Пандора» Ксандер, Рален и Джетт помогают защитить шахтерскую колонию, расположенную во Внешнем Кольце. Долгое время это место находилось в осаде местных пиратов. Джакс выполняет новую секретную миссию профессора Осборна.

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