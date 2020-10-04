Во 2 сезоне 6 серии сериала «Пандора» Ксандер, Рален и Джетт помогают защитить шахтерскую колонию, расположенную во Внешнем Кольце. Долгое время это место находилось в осаде местных пиратов. Джакс выполняет новую секретную миссию профессора Осборна.
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