Во 2 сезоне 1 серии сериала «Пандора» Джакс и Ксандер начали свою совместную работу в разведывательной службе Конфедерации Земли. Они пытаются выследить преступницу по имени Тирни, которая намерена украсть оружие, способное уничтожить всю Вселенную.
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