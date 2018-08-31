Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Озарк Сезоны Сезон 2 Серия 8

Озарк 2017 - 2022 8 серия 2 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Озарк»
Компенсация
Сезон 2 / Серия 1 31 августа 2018
Драгоценная кровь Иисуса
Сезон 2 / Серия 2 31 августа 2018
Рожденный Лангмором
Сезон 2 / Серия 3 31 августа 2018
Самец
Сезон 2 / Серия 4 31 августа 2018
День игры
Сезон 2 / Серия 5 31 августа 2018
Внешняя тьма
Сезон 2 / Серия 6 31 августа 2018
Единственный путь
Сезон 2 / Серия 7 31 августа 2018
Вечный сон
Сезон 2 / Серия 8 31 августа 2018
Барсук
Сезон 2 / Серия 9 31 августа 2018
Золотой берег
Сезон 2 / Серия 10 31 августа 2018
О чем серия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Озарк» Дарлин втайне от мужа решила показать свою власть и испортила партию наркотиков, что привело к многочисленным жертвам и вниманию Хелен. Казино находится под угрозой, и Венди вынуждена шантажировать Уилкса. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше