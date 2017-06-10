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Киноафиша Сериалы Темное дитя Сезоны Сезон 5 Серия 9

Темное дитя 2013 - 2017 9 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Темное дитя»
Немногие, кто осмеливается
Сезон 5 / Серия 1 10 июня 2017
Хватка жадности
Сезон 5 / Серия 2 17 июня 2017
Под её сердцем
Сезон 5 / Серия 3 24 июня 2017
Детям и матерям по труду
Сезон 5 / Серия 4 1 июля 2017
Свободу миллионерам-бездельникам
Сезон 5 / Серия 5 8 июля 2017
Связанные руки
Сезон 5 / Серия 6 15 июля 2017
Заставить замолчать
Сезон 5 / Серия 7 22 июля 2017
Гильотине решать
Сезон 5 / Серия 8 29 июля 2017
Связанный по рукам и ногам невольник
Сезон 5 / Серия 9 5 августа 2017
Исправить ошибки прошлого
Сезон 5 / Серия 10 12 августа 2017
О чем серия

В 5 сезоне 9 серии сериала «Темное дитя» главная героиня, а также Феликс и Кира оплакивают смерть миссис С. Чуть позже они и другие сестры узнают от Ирины о похищении Хелены. Клоны убеждены, что ее увезли на остров. Но как узнать об этом наверняка?

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