В 1 сезоне 1 серии сериала «Обычный парень» после окончания колледжа главный герой Джо Кимбро стоит перед судьбоносным решением, которое направляет его жизнь по трем кардинально разным путям. Авторы шоу исследуют все варианты развития событий.
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