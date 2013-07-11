В 1 сезоне 7 серии сериала «Оранжевый – хит сезона» Чепмен настаивает, чтобы на территории тюрьмы снова открыли беговую дорожку. Однако, к сожалению, в тюрьме просто так ничего не бывает, и надзиратель начинает требовать кое-что взамен.