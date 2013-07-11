В 1 сезоне 2 серии сериала «Оранжевый – хит сезона» после того, как Пайпер довелось попробовать еду в тюремной столовой, она начинает критиковать ее в присутствии повара. Теперь работники кухни мучают девушку и не принимают ее извинения.