В 1 сезоне 1 серии сериала «Оранжевый – хит сезона» после того, как Пайпер приговаривают к пятнадцати месяцам заключения, она прощается со своим парнем Ларри и отправляется в женскую тюрьму. Здесь ее ожидает череда новых знакомств и сюрпризов.