В 4 сезоне 14 серии сериала «Ольга» Саша придумал план, который поможет вызволить Тимофея из тюрьмы. Но для этого придется пожертвовать Жорой. Чича предложил более гуманный вариант развития событий. Аня пытается поймать местного педофила.
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