В 4 сезоне 17 серии сериала «Ольга» Тим получает благословение матери, которая оказывается не против его отношений с Сашей. Аня решает снова разрушать свою жизнь из-за Андрея, но Ольга этого не позволит. Лена делает откровенное признание.
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