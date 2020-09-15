В 1 сезоне сериала «Октоберфест: пиво и кровь» роковую роль играют амбиции и деловая хватка Курта Пранка. Этот человек намерен сделать свой шатер самым главным на ежегодном празднике пенного. И ради этого желания он готов пойти на все. Так что его отношения с конкурентами находятся на грани фола. Более того, если нужно, то герой готов переступить через любую преграду. Этот подход приносит свои плоды, и бизнесмен уже видит на горизонте заслуженный триумф. Однако его «подводит» собственный ребенок.