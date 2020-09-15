Меню
Октоберфест: Пиво и кровь 2020 - 2025 1 сезон

Oktoberfest: Beer & Blood 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Октоберфест: Пиво и кровь»

В 1 сезоне сериала «Октоберфест: пиво и кровь» роковую роль играют амбиции и деловая хватка Курта Пранка. Этот человек намерен сделать свой шатер самым главным на ежегодном празднике пенного. И ради этого желания он готов пойти на все. Так что его отношения с конкурентами находятся на грани фола. Более того, если нужно, то герой готов переступить через любую преграду. Этот подход приносит свои плоды, и бизнесмен уже видит на горизонте заслуженный триумф. Однако его «подводит» собственный ребенок.

Сезон 2
Die Vision
Сезон 1 Серия 1
15 сентября 2020
Die Zeichen der Zeit
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 2020
Liebe und Kapital
Сезон 1 Серия 3
15 сентября 2020
Anstich
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2020
Aufbruch in ein neues Jahrhundert
Сезон 1 Серия 5
15 сентября 2020
Das jüngste Gericht
Сезон 1 Серия 6
15 сентября 2020
