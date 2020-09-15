В 1 сезоне 6 серии сериала «Октоберфест: пиво и кровь» ряд тонкостей в законодательстве приводит в неожиданному результату. Оказывается, между Куртом Пранком и семейством Хофлингеров вполне возможен союз. Клара же готова прийти на помощь Колине.