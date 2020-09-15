В 1 сезоне 5 серии сериала «Октоберфест: пиво и кровь» делец Пранк вынужден добиваться компромисса и взаимопонимания с Хофлингерами. Однако свежий скандал не сулит ему и его «клану» ничего приятного. Кроме того, на горизонте всплывает супруг Колины.