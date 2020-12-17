Во 2 сезоне 2 серии сериала «Обычная женщина» родителям с трудом удается найти старшую дочь. Девочку в тяжелом состоянии доставляют в больницу на операцию. Артем решает отправиться в тюрьму вместо супруги, но Марина отчаянно пытается ему помешать.
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