В 1 сезоне 3 серии сериала «Страна Рождества» Вик вместе со своими друзьями отправляется на экскурсию в университет, в который мечтает когда-нибудь поступить. Мэнкс навещает свою старую знакомую, а также пытается выследить нового творца Вик.