В 1 сезоне 1 серии сериала «Страна Рождества» бессмертный убийца похищает ребенка прямо из постели, пока его родители были слишком заняты друг другом. В это же время девушка по имени Вик МакКуин открывает у себя способность создавать крытый мост.
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