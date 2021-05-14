В 1 сезоне 7 серии сериала «Непосредственно Каха. Женитьба» будущий жених понимает, что не готов к свадьбе, ведь дороги назад у него не будет. Серго хочет просто кайфовать и радоваться своей холостяцкой жизни. Однако Каха уже готовит новый план...