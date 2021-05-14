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Непосредственно Каха. Женитьба 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Непосредственно Каха. Женитьба
Киноафиша Сериалы Непосредственно Каха. Женитьба Сезоны Сезон 1

Непосредственно Каха. Женитьба 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Непосредственно Каха. Женитьба»

В 1 сезоне сериала «Непосредственно Каха. Женитьба» события происходят через какое-то время после финала одноименного полнометражного фильма. В гости к главному герою Кахе приезжает дальняя родственница. Двоюродная сестра по имени Шушаник утверждает, что она станет новой наследницей бабушкиной квартиры. По ходу развития событий становится понятно, что Шушаник не врет. Тогда Каха начинает задаваться вопросом, как же ему выиграть в этой ситуации. Тут ему на помощь приходит лучший друг Серго. Он очень кстати оказывается холост. Каха убежден, что Серго сможет стать идеальным мужем для Шушаник...

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2.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Непосредственно Каха. Женитьба» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 мая 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 мая 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 мая 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 июня 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 июня 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 июня 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 июня 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 июля 2021
График выхода всех сериалов
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