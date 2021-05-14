В 1 сезоне сериала «Непосредственно Каха. Женитьба» события происходят через какое-то время после финала одноименного полнометражного фильма. В гости к главному герою Кахе приезжает дальняя родственница. Двоюродная сестра по имени Шушаник утверждает, что она станет новой наследницей бабушкиной квартиры. По ходу развития событий становится понятно, что Шушаник не врет. Тогда Каха начинает задаваться вопросом, как же ему выиграть в этой ситуации. Тут ему на помощь приходит лучший друг Серго. Он очень кстати оказывается холост. Каха убежден, что Серго сможет стать идеальным мужем для Шушаник...