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Киноафиша Сериалы Ненависть
Ненависть (2008 - ) Ненависть 16+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 9 часов 10 минут
О чем сериал

Детективный сериал «Ненависть» вышел на телеэкраны в 2008 году. Он был снят режиссером Михаилом Шевчуком. Автором сценария стала Елена Райская, ранее написавшая роман «Освоение жизни», ставший основой фильма. Главные роли в киноработе сыграли Андрей Чубченко, Елена Лагута, Дмитрий Ломовский и Светлана Дорохина. Сюжетная линия развивается в России конца 80-х годов XX века, ключевая тема посвящена любви и верности. Главный герой – майор Волков, зрелый и состоявшийся руководитель, прибывший в новый город и поломавший планы местного капитана. Ненависть всех героев теленовеллы приводит их к невосполнимым потерям и ломает их жизнь. Сериал может похвастаться нежной музыкой, неповторимыми русскими пейзажами и безупречной игрой артистов.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Валентина Пугачева Маша Волкова
Владислав Демин директор ресторана
Джульетта Геринг
Юрий Сысоев следователь
Иван Соловьев Максим
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ненависть - Ненависть Ненависть
TBA, 11 эпизодов
 
Кадры из сериала
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