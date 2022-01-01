Детективный сериал «Ненависть» вышел на телеэкраны в 2008 году. Он был снят режиссером Михаилом Шевчуком. Автором сценария стала Елена Райская, ранее написавшая роман «Освоение жизни», ставший основой фильма. Главные роли в киноработе сыграли Андрей Чубченко, Елена Лагута, Дмитрий Ломовский и Светлана Дорохина. Сюжетная линия развивается в России конца 80-х годов XX века, ключевая тема посвящена любви и верности. Главный герой – майор Волков, зрелый и состоявшийся руководитель, прибывший в новый город и поломавший планы местного капитана. Ненависть всех героев теленовеллы приводит их к невосполнимым потерям и ломает их жизнь. Сериал может похвастаться нежной музыкой, неповторимыми русскими пейзажами и безупречной игрой артистов.