В 1 сезоне 7 серии сериала «Ненастье», заметив из окна прибывшего в Ненастье следователя Дибича, Немец успевает спрятаться под кровать, где находит оставленное Басуновым ружье. Щебетовский подозревает Виктора Басунова в убийстве Влада.
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