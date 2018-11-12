В 1 сезоне 6 серии сериала «Ненастье», тайком пробравшись на дачу в Ненастье, Басунов никого не обнаруживает. Виктор решает оставить там ружье, из которого был убит Танцоров. Во время допроса Таня утверждает, что Немец не мог убить Влада.
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