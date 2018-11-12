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Киноафиша Сериалы Ненастье Сезоны Сезон 1 Серия 6

Ненастье 2018 6 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 12 ноября 2018
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 12 ноября 2018
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 12 ноября 2018
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 13 ноября 2018
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 13 ноября 2018
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 13 ноября 2018
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 14 ноября 2018
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 14 ноября 2018
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 14 ноября 2018
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 15 ноября 2018
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 15 ноября 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Ненастье», тайком пробравшись на дачу в Ненастье, Басунов никого не обнаруживает. Виктор решает оставить там ружье, из которого был убит Танцоров. Во время допроса Таня утверждает, что Немец не мог убить Влада.

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