В 1 сезоне 6 серии сериала «Ненастье», тайком пробравшись на дачу в Ненастье, Басунов никого не обнаруживает. Виктор решает оставить там ружье, из которого был убит Танцоров. Во время допроса Таня утверждает, что Немец не мог убить Влада.