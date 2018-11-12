В 1 сезоне 11 серии сериала «Ненастье» Басунов приезжает в Ненастье. Герман, заметив его машину, сначала открывает по ней огонь, а затем пытается забаррикадироваться в доме. Тем временем сторож, услышав звуки стрельбы, вызывает следователя Дибича.
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