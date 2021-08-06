В 1 сезоне сериала «Навараса: 9 эмоций» рассказывается девять законченных историй, которые по-разному исследуют человеческие чувства. В первом эпизоде мужчина, который долгое время скрывает свой гнев, неожиданно срывается на незнакомце. Впоследствии он начинает задумываться о природе своей злости. Во второй серии популярный актер приезжает в свою школу, чтобы пообщаться с местными учениками и вспомнить что-то важное о своей жизни. В третьей истории известный ученый делает важное открытие в отношении человеческого подсознания, но при этом ужасно рискует.