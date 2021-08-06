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Навараса: 9 эмоций 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Навараса: 9 эмоций
Киноафиша Сериалы Навараса: 9 эмоций Сезоны Сезон 1

Navarasa 18+
Оригинальное название Volume 1
Название Сборник 1
Премьера сезона 6 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Навараса: 9 эмоций»

В 1 сезоне сериала «Навараса: 9 эмоций» рассказывается девять законченных историй, которые по-разному исследуют человеческие чувства. В первом эпизоде мужчина, который долгое время скрывает свой гнев, неожиданно срывается на незнакомце. Впоследствии он начинает задумываться о природе своей злости. Во второй серии популярный актер приезжает в свою школу, чтобы пообщаться с местными учениками и вспомнить что-то важное о своей жизни. В третьей истории известный ученый делает важное открытие в отношении человеческого подсознания, но при этом ужасно рискует.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Навараса: 9 эмоций» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 августа 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 августа 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 августа 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 августа 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 августа 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
6 августа 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
6 августа 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
6 августа 2021
График выхода всех сериалов
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