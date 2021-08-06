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Киноафиша Сериалы Навараса: 9 эмоций Сезоны Сезон 1 Серия 9

Навараса: 9 эмоций 2021 9 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 6 августа 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 6 августа 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 6 августа 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 6 августа 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 6 августа 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 6 августа 2021
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 6 августа 2021
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 6 августа 2021
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 6 августа 2021
О чем серия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Навараса: 9 эмоций» начинающий музыкант надеется построить карьеру в другой стране. Он намерен навсегда покинуть свою родину. Однако перед самым вылетом герой знакомится с девушкой и почти сразу же в нее влюбляется...

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