В 1 сезоне 9 серии сериала «Навараса: 9 эмоций» начинающий музыкант надеется построить карьеру в другой стране. Он намерен навсегда покинуть свою родину. Однако перед самым вылетом герой знакомится с девушкой и почти сразу же в нее влюбляется...
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