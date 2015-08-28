В 1 сезоне 8 серии сериала «Нарко» последовательная и ничем не ограниченная жестокость картеля, видимо, приносит свои плоды. Колумбийское политическое руководство готово к диалогу с Пабло Эскобаром и пробует достичь с ним компромисса.
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