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Киноафиша Сериалы Нарко Сезоны Сезон 1 Серия 8

Нарко 2015 - 2017 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Нарко»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 28 августа 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 28 августа 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 августа 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 28 августа 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 28 августа 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 28 августа 2015
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 28 августа 2015
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 28 августа 2015
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 28 августа 2015
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 28 августа 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Нарко» последовательная и ничем не ограниченная жестокость картеля, видимо, приносит свои плоды. Колумбийское политическое руководство готово к диалогу с Пабло Эскобаром и пробует достичь с ним компромисса.

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