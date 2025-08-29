Меню
Онлайн
Сериалы
Дикий ангел
Статьи
Статьи о сериале «Дикий ангел»
Статьи о сериале «Дикий ангел»
Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон»
Но проекты от этого не становятся менее любимыми.
4 комментария
29 августа 2025 21:01
«Мужчины — это как…»: только фанаты «Дикого ангела» продолжат 5 искрометных цитат Милагрос (тест)
Вспоминаем мудрости героини по случаю дня рождения Наталии Орейро.
Написать
19 мая 2025 17:19
Поборол смертельную болезнь и обрел личное счастье — непростая судьба Факундо Араны
Кумир миллионов прошел через множество испытаний.
Написать
26 января 2025 08:27
Не «Дикий ангел», а «Адская куколка»? Этот хитрый тест по зубам лишь знатокам культового сериала с Орейро
Легендарное шоу все еще популярно в России.
1 комментарий
15 декабря 2024 16:40
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
