Muñeca brava poster
1 poster
Kinoafisha TV Shows Muñeca brava

Muñeca brava (1998 - 1999)

Muñeca Brava 18+
Production year 1998
Country Argentina
Total seasons 1 season
Episode duration 30 minutes
TV channel Telefe
Runtime 135 hours 0 minute
Natalia Oreiro
Natalia Oreiro Milagros
Facundo Arana Ivo Di Carlo
Cast and Crew

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
Seasons
Muñeca brava - Season 1 Season 1
1998, 270 episodes
 
TV Series reviews
No reviews
