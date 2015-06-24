В 1 сезоне 8 серии сериала «Мистер Робот» на корпорацию Allsafe происходит очередная атака. Эллиот сталкивается с Белой Розой, после чего вспоминает свою истинную личность. Между тем план Тайрелла и Джованны оказывается на грани срыва.
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