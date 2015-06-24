В 1 сезоне 10 серии сериала «Мистер Робот» мир Эллиота стремительно погружается в хаос. Тайрелл бесследно исчезает, тогда как Анджела сталкивается с проблемами на новом месте работы. Криста встречается с бывшим бойфрендом Ленни.
Related video
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Авторизация по e-mail