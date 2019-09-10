В 3 сезоне 7 серии сериала «Мистер Мерседес» Джером обнаруживает связь между Альмой и Ротстайном. Пит пытается заключить сделку с продавцом книжного магазина. Билл приходит к отцу Питера. Альма готовит еще один жуткий план. Суд над Лу завершен.
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