В 3 сезоне 7 серии сериала «Мистер Мерседес» Джером обнаруживает связь между Альмой и Ротстайном. Пит пытается заключить сделку с продавцом книжного магазина. Билл приходит к отцу Питера. Альма готовит еще один жуткий план. Суд над Лу завершен.