Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Лунная база 8 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лунная база 8
Киноафиша Сериалы Лунная база 8 Сезоны Сезон 1

Moonbase 8 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лунная база 8»

В 1 сезоне сериала «Лунная база 8» главные герои — астронавты Кэп, Рук и Скип — активно тренируются на базе космического агентства NASA в надежде когда-нибудь отправиться в свой первый полет. Каждый из них понимает, что далеко не всем астронавтам выпадает такая удача, поэтому они всеми силами стремятся продемонстрировать свой потенциал. По ходу развития событий выясняется, что в скором времени конкуренция среди астронавтов значительно вырастет, ведь США готовятся к новой лунной экспедиции, которая должна быть гораздо масштабнее предыдущей.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Лунная база 8» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Dry
Сезон 1 Серия 1
8 ноября 2020
Rats
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2020
Quarantine
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2020
Visitors
Сезон 1 Серия 4
8 ноября 2020
Move the Base
Сезон 1 Серия 5
8 ноября 2020
Beef
Сезон 1 Серия 6
8 ноября 2020
График выхода всех сериалов
«Я есть Грут» — и я же подскажу: в каком порядке смотреть все фильмы со «Стражами Галактики», чтобы не упустить ничего важного
А-а-а-а! Вот и новый хит из Турции — этот сериал уже обогнал мелодраму с Эргенчем и не собирается останавливаться
«Эх, сейчас бы супчику горяченького, да с потрошками!» — угадали из какого фильма? Тогда вопросы из теста будете щелкать как семечки
Снова Панфилов, снова собака: у нового фильма звезды «Пса» есть легендарный «двойник» в США — в нулевые его обожали
Отличаетесь умом и сообразительностью? Эти 7 малоизвестных фильмов с первого раза понимают только единицы — дурачат зрителя до конца
Ищете что-то похожее на «Формулу-1»? ИИ все сделал за вас — 4 фильма и сериал от Netflix с оценкой 8.2 обеспечат адреналином
«Это порнография»: Стивен Кинг искренне презирает культовый боевик 80-х — в России от него не фанател только ленивый
«Как ты не пахал мужик, обносился весь»: Кологривый «подсидел» Борисова в самом ожидаемом сериале России
20+ лет фанаты «Властелина колец» смотрели в глаза Леголасу: и не замечали забавный ляп — он вообще-то рушит канон (фото)
В «Чужой: Земля» один из самых диких эпизодов первых фильмов сделали еще кошмарнее: теперь в «жести» замешаны дети
А вы замечали, что не так с обедами в «Великолепном веке»? На столе султана оказалось 4 спорных продукта — в реальности их там быть не могло
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше