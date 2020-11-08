В 1 сезоне сериала «Лунная база 8» главные герои — астронавты Кэп, Рук и Скип — активно тренируются на базе космического агентства NASA в надежде когда-нибудь отправиться в свой первый полет. Каждый из них понимает, что далеко не всем астронавтам выпадает такая удача, поэтому они всеми силами стремятся продемонстрировать свой потенциал. По ходу развития событий выясняется, что в скором времени конкуренция среди астронавтов значительно вырастет, ведь США готовятся к новой лунной экспедиции, которая должна быть гораздо масштабнее предыдущей.