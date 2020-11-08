В 1 сезоне 4 серии сериала «Лунная база 8» главные герои неожиданно узнают о сокращении бюджета лунной миссии NASA. Однако появление новой лунной базы, принадлежащей команде Илона Маска, внушает астронавтам надежду на получение новой работы.
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