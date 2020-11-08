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Киноафиша Сериалы Лунная база 8 Сезоны Сезон 1 Серия 1

Лунная база 8 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 8 ноября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 8 ноября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 8 ноября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 8 ноября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 8 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 8 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Лунная база 8» трое астронавтов, находящиеся на симуляторе специальной базы NASA, всеми силами пытаются пройти свою первую подготовку к полету на спутник Земли. В первую очередь они сталкиваются с тем, что у них нет воды.

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