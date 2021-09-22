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Постер к сериалу Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Киноафиша Сериалы Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана
Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана (2021 - 2021) Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

«Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана» — документальное шоу, созданием которого занимался американский стриминговый гигант Netflix. В основу сериала легла громкая история судебного процесса, связанного с мужчиной по имени Билли Миллиган, страдающим множественным расщеплением личности. Изначально Миллигана обвиняли в многочисленных случаях кражи и даже изнасиловании. Однако по ходу дела становится ясно, что сам Миллиган не несет никакой ответственности за произошедшие преступления, ведь их осуществляли другие его личности.

Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана - трейлер
Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кэти Престон
Боб Рут
Шила Портер
Бернард Явич
Frank W. Putnam
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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