«Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана» — документальное шоу, созданием которого занимался американский стриминговый гигант Netflix. В основу сериала легла громкая история судебного процесса, связанного с мужчиной по имени Билли Миллиган, страдающим множественным расщеплением личности. Изначально Миллигана обвиняли в многочисленных случаях кражи и даже изнасиловании. Однако по ходу дела становится ясно, что сам Миллиган не несет никакой ответственности за произошедшие преступления, ведь их осуществляли другие его личности.