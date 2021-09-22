Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана
Киноафиша Сериалы Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана Сезоны Сезон 1

Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана»

В 1 сезоне сериала «Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана» действие фокусируется на громком судебном процессе, проходящем в Соединенных Штатах в конце семидесятых годов. Ответчиком по данному процессу был мужчина по имени Билли Миллиган, которого обвиняли сразу в нескольких особо опасных преступлениях. По ходу дела становится понятно, что сам Миллиган не имеет никакого отношения к этим инцидентам. За них ответственны другие его личности — много лет они живут в его голове, периодически подчиняя себе сознание Билли.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 сентября 2021
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Флоре помогут не сыновья, а байкер-брюнет: во 2 сезоне «Детей перемен» появится звезда сериала «Король и шут»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше