В 1 сезоне сериала «Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана» действие фокусируется на громком судебном процессе, проходящем в Соединенных Штатах в конце семидесятых годов. Ответчиком по данному процессу был мужчина по имени Билли Миллиган, которого обвиняли сразу в нескольких особо опасных преступлениях. По ходу дела становится понятно, что сам Миллиган не имеет никакого отношения к этим инцидентам. За них ответственны другие его личности — много лет они живут в его голове, периодически подчиняя себе сознание Билли.