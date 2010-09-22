Во 2 сезоне 14 серии сериала «Американская семейка» в День святого Валентина Клэр вновь подбивает Фила на ролевую игру, а Джей собирается удивить Глорию романтическим поступком. Мэнни же решает воспользоваться моментом, когда у Хейли нет парня.
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