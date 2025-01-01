Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Город гангстеров
Киноафиша Сериалы Город гангстеров Сезоны

Город гангстеров, список сезонов

Mob City
Год выпуска 2013
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал TNT

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Город гангстеров»
Город гангстеров - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 4 декабря 2013 - 18 декабря 2013
 
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше