Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Город гангстеров 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Город гангстеров
Киноафиша Сериалы Город гангстеров Сезоны Сезон 1

Mob City
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 декабря 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Город гангстеров»

В 1 сезоне сериала «Город гангстеров» события происходят в середине XX века в Лос-Анджелесе. Микки Коэн, широко известный всему миру как талантливый боксер и успешный предприниматель, не хочет останавливаться на достигнутом. Он стремится к деньгам и власти, и эти амбиции приводят его в криминальный мир. Очень скоро старые связи, бесстрашный характер и боевой нрав профессионального спортсмена помогают ему подняться на вершину городской преступности. Он подминает под себя самых опасных гангстеров и берет власть в свои руки. Но полиция не дремлет. Шериф Уильям Паркер объявляет войну банде Коэна.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 20 голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Город гангстеров» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Парень заходит в бар A Guy Walks Into a Bar
Сезон 1 Серия 1
4 декабря 2013
Причина убить человека Reason to Kill a Man
Сезон 1 Серия 2
4 декабря 2013
Красный свет Red Light
Сезон 1 Серия 3
11 декабря 2013
Его Банановое величество His Banana Majesty
Сезон 1 Серия 4
11 декабря 2013
Волоклюй Oxpecker
Сезон 1 Серия 5
18 декабря 2013
Не вставать! Stay Down
Сезон 1 Серия 6
18 декабря 2013
График выхода всех сериалов
Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат
Вместо «Колец власти» лучше бы экранизировали эту историю Толкина: Арагорн уже умер, и Средиземье снова во тьме
Именно на этом мультфильме франшиза «Три богатыря» свернула не туда: это не «Шамаханская царица», как думали многие
Лагашкин и Робак хороши лишь в комедиях? Как бы не так: после финала этого детектива зрители рыдали в три ручья
Гога бросил Катерину, Люда прогорела на «МММ»: сюжет «Москва слезам не верит 2» довел фанатов до белого каления
В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису
Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли
Почти догнал «Игру в кальмара» и пропал на 3 года: когда будет 2-й сезон «Мы все мертвы» – 1-й собрал 361 млн часов просмотра
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше