В 1 сезоне сериала «Город гангстеров» события происходят в середине XX века в Лос-Анджелесе. Микки Коэн, широко известный всему миру как талантливый боксер и успешный предприниматель, не хочет останавливаться на достигнутом. Он стремится к деньгам и власти, и эти амбиции приводят его в криминальный мир. Очень скоро старые связи, бесстрашный характер и боевой нрав профессионального спортсмена помогают ему подняться на вершину городской преступности. Он подминает под себя самых опасных гангстеров и берет власть в свои руки. Но полиция не дремлет. Шериф Уильям Паркер объявляет войну банде Коэна.