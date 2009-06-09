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Киноафиша Сериалы Отбросы Сезоны
Отбросы (2009 - 2013), список сезонов Misfits 18+
Год выпуска 2009
Страна Великобритания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал E4
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Список сезонов сериала «Отбросы»
Отбросы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 6 эпизодов
 
Отбросы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 7 эпизодов
 
Отбросы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 8 эпизодов
 
Отбросы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2012, 8 эпизодов
 
Отбросы - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2013, 8 эпизодов
 
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