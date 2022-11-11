Меню
Новости о сериале «Отбросы»

Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов В подписке Okko появились три первых эпизода сериала «Лэйт Найт Скул», в котором старшеклассники начинают снимать провокационное и быстро завоёвывающее популярность шоу о собственных проблемах. Кто лучше самих подростков знает, какие у них проблемы? Вспоминаем еще несколько ярких молодёжных сериалов, отечественных и не только.
11 ноября 2022 13:15
7 гениальных британских сериалов на все времена
7 гениальных британских сериалов на все времена Словосочетание «британский сериал» практически стало нарицательным, потому что сразу же можно ожидать качественную историю, отличную актерскую игру и тонкую режиссуру. Сценарии и идеи британских шоу покупают их американские и европейские коллеги, например, как это было с проектами «Бесстыжие», «Убийство на пляже» и всеми любимым «Шерлоком». Кстати, о последнем мы решили не писать, так как будем утверждать очевидное, а вот вспомнить о том, что когда-то «Доктор Кто» был гениальным сериалом, все-таки надо. 
3 июня 2021 17:19
