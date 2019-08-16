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Киноафиша Сериалы Охотник за разумом Сезоны Сезон 2 Серия 7

Охотник за разумом 2017 - 2019 7 серия 2 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Охотник за разумом»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 16 августа 2019
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 16 августа 2019
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 16 августа 2019
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 16 августа 2019
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 16 августа 2019
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 16 августа 2019
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 16 августа 2019
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 16 августа 2019
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 16 августа 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Охотник за разумом» попытки Форда и Тенча поймать убийцу в Атланте ни к чему не приводят, и Холден намерен выманить его. Венди запрещают проводить интервью в силу бесполезности добытой ей информации.

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