Во 2 сезоне 7 серии сериала «Охотник за разумом» попытки Форда и Тенча поймать убийцу в Атланте ни к чему не приводят, и Холден намерен выманить его. Венди запрещают проводить интервью в силу бесполезности добытой ей информации.