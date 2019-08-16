Во 2 сезоне 7 серии сериала «Охотник за разумом» попытки Форда и Тенча поймать убийцу в Атланте ни к чему не приводят, и Холден намерен выманить его. Венди запрещают проводить интервью в силу бесполезности добытой ей информации.
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