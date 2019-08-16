Во 2 сезоне 6 серии сериала «Охотник за разумом» ухудшение ситуации в Атланте приводит к тому, что ФБР официально берется за расследование. Венди и Грегг продолжают пытаться проводить интервью с убийцами, но понимают, что толку от этого мало.
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